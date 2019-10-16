В микрорайоне Овсище возведут детский сад для 270 юных псковичей
На территории микрорайона Овсище возведут детский сад для 270 юных псковичей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе городской администрации, трёхэтажное здание более чем за 213 миллионов построят на улице Алехина в областном центре.
Для воспитанников дошкольного образовательного учреждения оборудуют 12 групп, создадут спортивный зал и помещение для занятий музыкой. В рамках контракта подрядная организация также доставит в новый детсад и установит в нём технику для пищеблока, медицинское оборудование, а также всё необходимое для прачечной и гладильной комнат.
Садик введут в эксплуатацию к 1 декабря 2020 года, добавили в администрации муниципалитета.
- Овсище застраивается многоэтажными жилыми домами, сюда переезжают молодые семьи с детьми. Поэтому вопрос с местами для дошкольников в шаговой доступности - крайне актуален, - заявил депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №12 Григорий Стороненков. По его словам, местные жители с нетерпением ждут открытия нового детсада.
ИСТОЧНИК KP.RU