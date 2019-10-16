2019-10-16T12:52:00+03:00
Общество

В микрорайоне Овсище возведут детский сад для 270 юных псковичей

Жители разрастающегося района с нетерпением ждут сдачи нового учреждения
Анна БЫСТРОВА
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В новом детском саду оборудуют 12 групп.В новом детском саду оборудуют 12 групп.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На территории микрорайона Овсище возведут детский сад для 270 юных псковичей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе городской администрации, трёхэтажное здание более чем за 213 миллионов построят на улице Алехина в областном центре.

Для воспитанников дошкольного образовательного учреждения оборудуют 12 групп, создадут спортивный зал и помещение для занятий музыкой. В рамках контракта подрядная организация также доставит в новый детсад и установит в нём технику для пищеблока, медицинское оборудование, а также всё необходимое для прачечной и гладильной комнат.

Садик введут в эксплуатацию к 1 декабря 2020 года, добавили в администрации муниципалитета.

- Овсище застраивается многоэтажными жилыми домами, сюда переезжают молодые семьи с детьми. Поэтому вопрос с местами для дошкольников в шаговой доступности - крайне актуален, - заявил депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №12 Григорий Стороненков. По его словам, местные жители с нетерпением ждут открытия нового детсада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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