2019-10-16T14:50:26+03:00
Общество

Руководство «Титан-Полимера»: Мы считаем обратную связь важной

Для качественной реализации инвестпроектов необходимы встречи с жителями
Анна БЫСТРОВА
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«Титан-Полимер» готов беседовать с псковичами и развеивать мифы о предприятии.«Титан-Полимер» готов беседовать с псковичами и развеивать мифы о предприятии.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Руководство «Титан-Полимера» убеждено, что основной причиной недопонимания между авторами инвестиционного проекта по строительству предприятия на территории особой экономической зоны «Моглино» и жителями региона является недостаток информации.

- Часть общественников, которые были настроены негативно по отношению к проекту «Титан-Полимера», потом не скрывали, что им не хватало информации, - пояснил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко.

Он подчеркнул, что на данный момент выстроены конструктивные отношения с членами Общественной палаты, которая держит «на прицеле» реализацию проекта.

- И если у них появляются еще вопросы или необходимость получить какую-то информацию — мы всегда готовы, - добавил Герман Петрушко.

При этом он добавил, что сотрудники предприятия готовы говорить и со скептиками, и с теми, кто «не согласен из принципа».

- Мы все равно отвечаем. Потому что считаем это важным, - сказал собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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