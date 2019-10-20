Двух насильников задержали в Псковской области за надругательство над женщиной

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-20T10:39:23+03:00

Мужчины избили потерпевшую и надругались над ней

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Двух подозреваемых в надругательстве над женщиной задержали в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, женщина обратилась в правоохранительные органы 17 октября.

Потерпевшая рассказала, что в город приехала недавно и в тот день, 13 октября, зашла в гости к новым знакомым. Вскоре к ним присоединились двое мужчин, которые избили женщину и изнасиловали, угрожая убийством.

Следователи установили дом, где случилось преступление, и подозреваемых. Потерпевшая опознала мужчин, их заключили под стражу. Ведется расследование уголовного дела за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединённые с угрозой убийством (пункты а, б части 2 статьи 132).

ИСТОЧНИК KP.RU