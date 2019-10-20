Новый воркаут-центр приглашает псковичей на открытие 22 октября

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-20T12:02:22+03:00

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В Пскове открылся новый воркаут-центр. Как сообщил «Комсомольской правде – Псков» лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч, расположился центр на Рижском проспекте, 16 в спортивном клубе «Супер-Фитнес» на четвертом этаже.

На Дне открытых дверей 22 октября гости познакомятся с программой занятий, узнают о тренировках и смогут попробовать свои силы в воркауте. Тренировки в центре рассчитаны на разные возрастные группы, есть программы и для мужчин, и для женщин. Дети могут посещать тренировки воркаут-центра с семи лет.

Фото: Виталий Дидыч. Участники движения Street Workout уже опробовали новую площадку.

КОНКРЕТНО

Воркаут-центр приглашает псковичей на День открытых дверей в 16 часов 22 октября по адресу: Псков, Рижский проспект, 16 (4 этаж, клуб «Супер-Фитнес»).

ИСТОЧНИК KP.RU