Совращающий детей эксгибиционист из Великих Лук предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-20T16:40:36+03:00

До 20 лет тюрьмы грозит великолучанину за совершенное преступление

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За развращение малолетних 43-летний великолучанин предстанет перед судом. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской прокуратуры, мужчина обвиняется по статьям уголовного кодекса России, предполагающим развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении детей младше 12 лет.

Следствие установило, что житель Великих Лук в июне 2018 года в состоянии алкогольного опьянения раздевался перед детьми и за вознаграждение просил удовлетворить его сексуальные потребности.

Великолучанина будут судить по пункту «б» части 4 статьи 132, наказание которой предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы, и по части 2 статьи 135, предполагающей от 3 до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU