2019-10-20T16:40:36+03:00
Происшествия

Совращающий детей эксгибиционист из Великих Лук предстанет перед судом

До 20 лет тюрьмы грозит великолучанину за совершенное преступление
Алиса Солнцева
Поделиться:
Мужчина ответит перед судом за развращение детей.Мужчина ответит перед судом за развращение детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За развращение малолетних 43-летний великолучанин предстанет перед судом. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской прокуратуры, мужчина обвиняется по статьям уголовного кодекса России, предполагающим развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении детей младше 12 лет.

Следствие установило, что житель Великих Лук в июне 2018 года в состоянии алкогольного опьянения раздевался перед детьми и за вознаграждение просил удовлетворить его сексуальные потребности.

Великолучанина будут судить по пункту «б» части 4 статьи 132, наказание которой предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы, и по части 2 статьи 135, предполагающей от 3 до 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День работников дорожного хозяйства празднуют сегодня в Псковской области
Новый воркаут-центр приглашает псковичей на открытие 22 октября
Двух насильников задержали в Псковской области за надругательство над женщиной
В городе отремонтируют проезд к Псковскому педагогическому комплексу
Денежные сертификаты и призы подарила «ЛЕНТА» псковичам на семейном квесте
Фальшивые деньги «гуляют» по Пскову и Великим Лукам
Улица Юбилейная в Пскове готова к вводу в эксплуатацию
Неделя французского кино стартует в Пскове 22 октября [программа]
Спешите на веселый праздник в «ЛЕНТЕ» на Рижском проспекте
Полицейские и неравнодушные псковичи закрасили 85 граффити с рекламой наркотиков
Мероприятия ночи искусств во Пскове построят вокруг памятников, включённых в список ЮНЕСКО
В деревнях Печорского района началась ликвидация свалок
В рамках модернизации автопарка в Псковскую область закупят 70 автобусов
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров впервые приехал в Псковскую область с рабочим визитом
Автомобили столкнулись на Запсковье из-за отказавших тормозов «Тойоты»
Псковичка погибла от рук мужа-тирана спустя год после первого избиения