«БМВ» подожгли в Пскове на улице Шестака

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-23T10:30:19+03:00

На пожар выехали восемь спасателей. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Вчера в Пскове на улице Шестака горел легковой автомобиль «БМВ» 1997 года выпуска. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 22 октября в 22:15.

На пожар выехало три экипажа. Огонь повредил заднее колесо и салон. Причина возгорания – поджог.

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области – 8 (8112) 79-99-99.

Пожар взволновал жителей расположенных рядом домов, несколько человек поделились информацией о происшествии в социальных сетях.

Фото: "Жесть по-Псковски".

ИСТОЧНИК KP.RU