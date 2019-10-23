2019-10-23T10:30:19+03:00
Происшествия

«БМВ» подожгли в Пскове на улице Шестака

Пожар случился вчера ночью
Максим Дмитриев
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На пожар выехали восемь спасателей.На пожар выехали восемь спасателей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Вчера в Пскове на улице Шестака горел легковой автомобиль «БМВ» 1997 года выпуска. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 22 октября в 22:15.

На пожар выехало три экипажа. Огонь повредил заднее колесо и салон. Причина возгорания – поджог.

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области – 8 (8112) 79-99-99.

Пожар взволновал жителей расположенных рядом домов, несколько человек поделились информацией о происшествии в социальных сетях.

Фото: "Жесть по-Псковски".

Фото: "Жесть по-Псковски".

ИСТОЧНИК KP.RU

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