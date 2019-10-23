«БМВ» подожгли в Пскове на улице Шестака
Вчера в Пскове на улице Шестака горел легковой автомобиль «БМВ» 1997 года выпуска. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 22 октября в 22:15.
На пожар выехало три экипажа. Огонь повредил заднее колесо и салон. Причина возгорания – поджог.
Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области – 8 (8112) 79-99-99.
Пожар взволновал жителей расположенных рядом домов, несколько человек поделились информацией о происшествии в социальных сетях.
Фото: "Жесть по-Псковски".
ИСТОЧНИК KP.RU