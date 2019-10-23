Поддельные сто долларов нашли в Пскове
Полицейские города Пскова изъяли поддельные купюры. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 22 октября в псковском банке выявили фальшивые банкноты: сто долларов США и пять тысяч рублей. Ведомство проведет проверку по этому факту.
В Псковской области участились случаи подделки денежных знаков. На выходных в областном центре и Великих Луках также нашли поддельные купюры. В связи с этим полиция просит работников торговли и горожан быть внимательнее при приеме наличных денег.
Обратите внимание, что сбыт поддельных купюр предполагает уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU