Поддельные сто долларов нашли в Пскове

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-23T11:36:11+03:00

Выявив фальшивку, обратитесь в полицию, но не пытайтесь ее сбыть. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Полицейские города Пскова изъяли поддельные купюры. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 22 октября в псковском банке выявили фальшивые банкноты: сто долларов США и пять тысяч рублей. Ведомство проведет проверку по этому факту.

В Псковской области участились случаи подделки денежных знаков. На выходных в областном центре и Великих Луках также нашли поддельные купюры. В связи с этим полиция просит работников торговли и горожан быть внимательнее при приеме наличных денег.

Обратите внимание, что сбыт поддельных купюр предполагает уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU