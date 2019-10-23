Две заднепогрузочные машины приобрел «Экопром»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-23T12:23:31+03:00

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Две машины с задней погрузкой появились в автопарке регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в компании «Экопром».

-Мы обновляем наш технический парк, стараемся переходить на европейские стандарты. С этим связано и приобретение мусоровозов с задней загрузкой, как это принято в странах Евросоюза. Боковую загрузку уже не используют, - отметил руководитель предприятия Сергей Пайст и сообщил, что подобные машину работают в 13 районах области и областном центре. В автопарке регоператора уже 30 заднепогрузочных машин.

- Субподрядчики в ряде районах области за этот год технику с боковой погрузкой поменяли на заднюю, понимая ее эффективность. Постепенно происходит переоборудование парка более чистым по сбору и экономически выгодным транспортом, - пояснил Сергей Пайст.

Компания ООО «Экопром» с момента появления в регионе инвестировала в оборудование около 500 млн рублей. Региональный оператор обслуживает более 500 тысяч жителей Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU