В Черехе появится станция очистки питьевой воды
В деревне Череха Псковского района строят станцию очистки питьевой воды. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации района, строительство должно завершиться к концу года.
Очистительная станция обеспечит питьевой водой более двух тысяч жителей Черехи.
Контракт с подрядчиком заключили в конце сентября 2019 года. За это время рабочие расчистили площадку и вырыли котлован. Сейчас строители подготавливают фундамент под установку резервуаров для очистки воды.
Более 43 миллионов рублей получил район на строительство сооружения для очистки воды. Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера – 2».
ИСТОЧНИК KP.RU