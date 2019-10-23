В Черехе появится станция очистки питьевой воды

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-23T12:59:29+03:00

Фото: администрация Псковского района. Строительство должны завершить к концу года.

Более 43 миллионов потратили на строительные работы

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В деревне Череха Псковского района строят станцию очистки питьевой воды. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации района, строительство должно завершиться к концу года.

Очистительная станция обеспечит питьевой водой более двух тысяч жителей Черехи.

Контракт с подрядчиком заключили в конце сентября 2019 года. За это время рабочие расчистили площадку и вырыли котлован. Сейчас строители подготавливают фундамент под установку резервуаров для очистки воды.

Более 43 миллионов рублей получил район на строительство сооружения для очистки воды. Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера – 2».

ИСТОЧНИК KP.RU