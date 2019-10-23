2019-10-23T13:11:15+03:00
Политика

Депутат от КПРФ принял решение покинуть Псковскую городскую Думу

Вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят 30 октября
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: informpskov.ru. Александр Тимофеев решил сложить депутатские полномочия.ФОТО: informpskov.ru. Александр Тимофеев решил сложить депутатские полномочия.
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Депутат от Коммунистической партии России Александр Тимофеев принял решение покинуть Псковскую городскую Думу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, такое решение парламентарий принял из-за большого количества обязанностей в должности председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по региону.

Он подчеркнул, что с однопартийцами другими депутатами у него всегда были хорошие отношения. Поэтому ошибочно искать причину ухода из Думы в разногласиях с коллегами.

- Приходится разрываться: там – собрание, тут – комитет, - уточнил политик.

Теперь Псковской городской Думе предстоит рассмотреть вопрос о прекращении депутатских полномочий Александра Тимофеева раньше срока. Эта тема станет одной из обсуждаемых на повестке ближайшей сессии 30 октября.

КОНКРЕТНО

Александр Тимофеев — уроженец Тверской области. Имеет среднее военное образование. Служил во внутренних войсках МВД, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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