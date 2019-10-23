Троим охотникам из Псковской области грозит тюрьма за отстрел косуль без лицензии
Троим охотникам из Псковской области грозит уголовное наказание вплоть до тюремного заключения за отстрел косуль без лицензии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, несколько фактов незаконной охоты выявили полицейские Пыталовского района.
На трассе 22 октября они остановили иномарку «Фольксваген». Правоохранители проверили документы водителя, а заодно досмотрели авто. Оказалось, что в багажнике мужчина и два его приятеля 57-летний и 50-летний местные жители перевозили разделанные туши двух косуль. Кроме того, в том же багажнике нашли охотничьи ружья. При более тщательной проверке выяснилось, что мужчины могли охотится лишь на пушного зверя и пернатую дичь. Но вместо этого предпочли убивать косуль.
Специалисты уже подсчитали, что своими действиями охотники нанесли вред государству в 240 тысяч рублей. За незаконную охоту всем нарушителям грозит наказание от крупного штрафа до тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU