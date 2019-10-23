Троим охотникам из Псковской области грозит тюрьма за отстрел косуль без лицензии

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-23T16:24:19+03:00

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Троим охотникам из Псковской области грозит уголовное наказание вплоть до тюремного заключения за отстрел косуль без лицензии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, несколько фактов незаконной охоты выявили полицейские Пыталовского района.

На трассе 22 октября они остановили иномарку «Фольксваген». Правоохранители проверили документы водителя, а заодно досмотрели авто. Оказалось, что в багажнике мужчина и два его приятеля 57-летний и 50-летний местные жители перевозили разделанные туши двух косуль. Кроме того, в том же багажнике нашли охотничьи ружья. При более тщательной проверке выяснилось, что мужчины могли охотится лишь на пушного зверя и пернатую дичь. Но вместо этого предпочли убивать косуль.

Специалисты уже подсчитали, что своими действиями охотники нанесли вред государству в 240 тысяч рублей. За незаконную охоту всем нарушителям грозит наказание от крупного штрафа до тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU