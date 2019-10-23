2019-10-23T16:41:01+03:00
Общество

Около 16 миллионов рублей потратят на ремонт корпуса Печорской районной больницы

Компания-подрядчик уже приступила к выполнению работ
Анна БЫСТРОВА
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Печорскую районную больницу отремонтируют к лету 2020 года.Печорскую районную больницу отремонтируют к лету 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 16 миллионов рублей потратят на ремонт одного из корпусов Печорской районной больницы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация уже приступила к своим обязанностям.

Ремонтные работы стартовали с восстановления кровли корпуса «А». Её обновление обойдётся почти в 2,5 миллиона.

Кроме этого в обязанности подрядчика (им стала компания «Адриком») войдёт ремонт водопроводных и канализационных систем, а также отопления, вентиляции и электроснабжения. Перед строителями стоит задача провести перепланировку помещений в соответствии с новыми требованиями, заменить окна и двери в помещении, а после выполнить внутреннюю отделку.

Согласно плану, строители должны завершить работы к лету 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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