Штраф до 1,5 миллионов рублей и 8 лет тюрьмы грозит псковичу за дачу взятки сотруднику ДПС

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-23T17:04:43+03:00

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Штраф до 1,5 миллионов рублей, а также 8 лет тюрьмы грозит жителю областного центра за попытку дать взятку сотруднику дорожно-постовой службы Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Пскова, 17 октября около 21.30 дорожный полицейский остановил автомобиль, водитель которого выехал на встречную полосу Ленинградского шоссе.

Когда автолюбитель вышел из машины стало очевидно, что он нетрезв. Сотрудник ДПС попросил мужчину пройти с ним для составления протокола. В служебном автомобиле нарушитель предложил дорожному полицейскому договориться и предложил взамен за молчание 50 тысяч рублей. Уверенный в том, что сотрудник ДПС не устоит перед искушением, нарушитель оставил деньги в машине и вышел из авто.

Однако полицейский отказался от взятки и задержал нетрезвого водителя. Теперь автомобилисту грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU