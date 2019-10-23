Иностранец, которого ранее уже выгоняли из России, вновь попытался пересечь границу в Невельском районе

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-23T17:34:11+03:00

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Иностранный гражданин, которого ранее уже выдворяли с территории России, вновь попытался пересечь границу в Невельском районе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, летом с территории соседнего государства 44-летний уроженец одной из бывших республик СССР попытался въехать на иномарке.

Легковушку Hyundai остановили на границе. После того, как россияне проверили документы иностранца, оказалось, что в апреле 2018 года суд северной столицы уже выдворял мужчину из России и запрещал ему въезд в страну. Более того, когда нарушитель пытался вновь попасть в РФ, его предостерегли, заявив об уголовной ответственности. Мужчину это не испугало. Он въехал в страну, однако, здесь его остановили псковские пограничники.

Суд вновь оштрафовал непонятливого иностранца. На этот раз на 90 тысяч. Смягчающим обстоятельством стало то, что всё время следствия иностранцу пришлось провести в местной тюрьме. Узнав об этом, судебные заседатели смягчились и снизили сумму штрафа до 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU