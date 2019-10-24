Пассажир пострадал в ДТП в Пыталовском районе
В Пыталовском районе автомобиль «Фольксваген» выехал в кювет, два пассажира получили травмы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось 23 октября в 11:10 на 112-м километре трассы Печоры – Вышгородок.
За рулем иномарки находился 41-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, и машина слетела с проезжей части в кювет.
У 46-летнего пассажира переломы предплечья и шейного отдела позвоночника, он госпитализирован. У второго пассажира незначительные ушибы.
В ведомстве сообщили, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, сотрудники ГИБДД проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU