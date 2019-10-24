2019-10-24T11:03:16+03:00
Происшествия

Пассажир пострадал в ДТП в Пыталовском районе

«Фольксваген» съехал в кювет
Алиса Солнцева
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Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.Фото: Сергей ГАПОН
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В Пыталовском районе автомобиль «Фольксваген» выехал в кювет, два пассажира получили травмы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось 23 октября в 11:10 на 112-м километре трассы Печоры – Вышгородок.

За рулем иномарки находился 41-летний водитель. Мужчина не справился с управлением, и машина слетела с проезжей части в кювет.

У 46-летнего пассажира переломы предплечья и шейного отдела позвоночника, он госпитализирован. У второго пассажира незначительные ушибы.

В ведомстве сообщили, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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