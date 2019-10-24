Прораб на несколько недель оставил псковскую пенсионерку без электричества и пообещал наказать за жалобы
Прораб компании-подрядчика на несколько недель оставил псковскую пенсионерку без электричества и пообещал наказать за жалобы. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», инцидент произошёл в квартире 81-летней женщины-инвалида, которая живёт в доме на набережной. Об этом сообщает корреспондент ГТРК «Псков», Виктория Парфёнова.
Электричества не стало после потопа. А его причина — капитальный ремонт кровли. Крышу рабочие вскрыли, а затем заботливо застелили плёнкой. Однако во время сильного дождя плёнка прорвалась, и вода стала заливать квартиру. Теперь у пострадавшей работает лишь одна розетка. Да и то в ванной. Каждый день пенсионерка выбирает, какой из приборов в неё включить, а по дому передвигается с фонарём и свечами.
ФОТО: ГТРК «Псков». Вот такая плёнка должна была спасти квартиры от осенних ливней.
О ситуации близкие пенсионерки сообщили журналистам. На это представитель подрядчика отреагировал вызывающе: извинился, но пригрозил, что жалобщице ремонт сделают в последнюю очередь.
ФОТО: ГТРК «Псков». Подрядчик пообещал сделать косметический ремонт в квартире пенсионерки.
После вмешательства общественности директор подрядной организации извинился за слова прораба и пообещал, что последствия потопа в квартире пенсионерки ликвидируют, а электричество вернут, как только высохнет проводка.
ИСТОЧНИК KP.RU