2019-10-24T11:18:24+03:00
Общество

Прораб на несколько недель оставил псковскую пенсионерку без электричества и пообещал наказать за жалобы

Капитальный ремонт крыши обернулся для пожилой женщины лишними хлопотами
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: ГТРК «Псков». По словам пенсионерки, она запаниковала, когда вода хлынула с потолка.ФОТО: ГТРК «Псков». По словам пенсионерки, она запаниковала, когда вода хлынула с потолка.
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Прораб компании-подрядчика на несколько недель оставил псковскую пенсионерку без электричества и пообещал наказать за жалобы. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», инцидент произошёл в квартире 81-летней женщины-инвалида, которая живёт в доме на набережной. Об этом сообщает корреспондент ГТРК «Псков», Виктория Парфёнова.

Электричества не стало после потопа. А его причина — капитальный ремонт кровли. Крышу рабочие вскрыли, а затем заботливо застелили плёнкой. Однако во время сильного дождя плёнка прорвалась, и вода стала заливать квартиру. Теперь у пострадавшей работает лишь одна розетка. Да и то в ванной. Каждый день пенсионерка выбирает, какой из приборов в неё включить, а по дому передвигается с фонарём и свечами.

ФОТО: ГТРК «Псков». Вот такая плёнка должна была спасти квартиры от осенних ливней.

ФОТО: ГТРК «Псков». Вот такая плёнка должна была спасти квартиры от осенних ливней.

О ситуации близкие пенсионерки сообщили журналистам. На это представитель подрядчика отреагировал вызывающе: извинился, но пригрозил, что жалобщице ремонт сделают в последнюю очередь.

ФОТО: ГТРК «Псков». Подрядчик пообещал сделать косметический ремонт в квартире пенсионерки.

ФОТО: ГТРК «Псков». Подрядчик пообещал сделать косметический ремонт в квартире пенсионерки.

После вмешательства общественности директор подрядной организации извинился за слова прораба и пообещал, что последствия потопа в квартире пенсионерки ликвидируют, а электричество вернут, как только высохнет проводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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