2019-10-24T11:39:26+03:00
Происшествия

Великолучанка подарила «банковским служащим» 45 тысяч рублей

Неизвестный позвонил пострадавшей по телефону и стал запугивать
Анна БЫСТРОВА
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После общения с мошенниками пострадавшая лишилась более чем 45 тысяч рублей.После общения с мошенниками пострадавшая лишилась более чем 45 тысяч рублей.Фото: Анастасия Осипова
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Жительница Великолукского района Псковской области подарила «банковским служащим» 45 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, доверчивые жители региона продолжают поддаваться на уловки мошенников.

Правоохранители выяснили, что на мобильный телефон 39-летней женщине позвонил незнакомец. Он заявил, что представляет службу безопасности одного из банков. После этого неизвестный стал запугивать пострадавшую, рассказывая, что прямо сейчас мошенники пытаются получить доступ к её банковской карте и снять с неё все деньги. Чтобы избежать этого псевдосотрудник попросил великолучанку продиктовать реквизиты карты.

В порыве паники женщина рассказала всё, о чем просил злоумышленник. После этого с её счёта пропали 45 тысяч. После этого пострадавшая написала заявление в полицию с просьбой вычислить мошенников.

Уголовное дело по факту происшествия уже возбудили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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