Великолучанка подарила «банковским служащим» 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-24T11:39:26+03:00

После общения с мошенниками пострадавшая лишилась более чем 45 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

Изменить размер текста: A A

Жительница Великолукского района Псковской области подарила «банковским служащим» 45 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, доверчивые жители региона продолжают поддаваться на уловки мошенников.

Правоохранители выяснили, что на мобильный телефон 39-летней женщине позвонил незнакомец. Он заявил, что представляет службу безопасности одного из банков. После этого неизвестный стал запугивать пострадавшую, рассказывая, что прямо сейчас мошенники пытаются получить доступ к её банковской карте и снять с неё все деньги. Чтобы избежать этого псевдосотрудник попросил великолучанку продиктовать реквизиты карты.

В порыве паники женщина рассказала всё, о чем просил злоумышленник. После этого с её счёта пропали 45 тысяч. После этого пострадавшая написала заявление в полицию с просьбой вычислить мошенников.

Уголовное дело по факту происшествия уже возбудили.

ИСТОЧНИК KP.RU