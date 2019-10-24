Жителю Пскова грозит 3 года тюрьмы за сломанную челюсть
Жителю Пскова, который сломал челюсть своему знакомому, грозит до трёх лет тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, инцидент произошёл в начале июня 2019 года.
В этот день молодые люди выехали на дачу в деревню Лопатово Псковского района. Там 29-летний пскович и его приятель устроили алкогольное застолье. В разгар вечера между знакомыми разгорелся скандал. В ход пошли кулаки. По версии правоохранительных органов, агрессивный пскович ударил приятеля по лицу.
Удар был настолько сильным, что нижняя челюсть потерпевшего оказалась сломана с двух сторон. Медики расценили травму как вред здоровью средней тяжести.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело в отношении псковича.
ИСТОЧНИК KP.RU