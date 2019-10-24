2019-10-24T13:48:29+03:00
Происшествия

Жителю Пскова грозит 3 года тюрьмы за сломанную челюсть

Алкогольное застолье на даче обернулось уголовным делом
Егор ТИМОФЕЕВ
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Между приятелями завязалась пьяная драка.Между приятелями завязалась пьяная драка.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Жителю Пскова, который сломал челюсть своему знакомому, грозит до трёх лет тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, инцидент произошёл в начале июня 2019 года.

В этот день молодые люди выехали на дачу в деревню Лопатово Псковского района. Там 29-летний пскович и его приятель устроили алкогольное застолье. В разгар вечера между знакомыми разгорелся скандал. В ход пошли кулаки. По версии правоохранительных органов, агрессивный пскович ударил приятеля по лицу.

Удар был настолько сильным, что нижняя челюсть потерпевшего оказалась сломана с двух сторон. Медики расценили травму как вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело в отношении псковича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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