Псковского школьника наградят в Москве за спасение тонущего ребенка

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-24T14:37:04+03:00

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Ученик псковского Естественно-математического лицея №20 Иван Степанов приглашен на церемонию награждения в Совет Федерации. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 1 ноября в Москве торжественно наградят детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

15-летний школьник летом этого года, 19 июня, спас мальчика лет семи, упавшего в реку Пскову на дамбе в Финском парке. Как рассказала «Комсомолке» мама Ивана, юноша отдыхал в парке с друзьями, когда услышал крики прохожих о тонущем ребенке. Не раздумывая, в одежде, бросился Иван в воду и выплыл вместе с мальчиком. Школьник помог ребенку выпустить воду, и тот убежал.

Благодаря записям очевидцев в соцсетях, город узнал о подвиге маленького героя. И теперь в преддверии Дня народного единства детям и подросткам до 16 лет, совершившим героические и мужественные поступки, вручат общественные награды и ценные подарки уже в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU