2019-10-24T14:37:04+03:00
Общество

Псковского школьника наградят в Москве за спасение тонущего ребенка

Иван Степанов приглашен на церемонию награждения детей-героев
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: управление Росгвардии по Псковской области.Фото: управление Росгвардии по Псковской области.
Изменить размер текста:

Ученик псковского Естественно-математического лицея №20 Иван Степанов приглашен на церемонию награждения в Совет Федерации. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 1 ноября в Москве торжественно наградят детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

15-летний школьник летом этого года, 19 июня, спас мальчика лет семи, упавшего в реку Пскову на дамбе в Финском парке. Как рассказала «Комсомолке» мама Ивана, юноша отдыхал в парке с друзьями, когда услышал крики прохожих о тонущем ребенке. Не раздумывая, в одежде, бросился Иван в воду и выплыл вместе с мальчиком. Школьник помог ребенку выпустить воду, и тот убежал.

Благодаря записям очевидцев в соцсетях, город узнал о подвиге маленького героя. И теперь в преддверии Дня народного единства детям и подросткам до 16 лет, совершившим героические и мужественные поступки, вручат общественные награды и ценные подарки уже в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Архитекторы предлагают сделать центр Пскова пешеходной улицей
Победители «Губернаторского дневника» отправляются в Москву на шоу Алексея Немова
Более 7 миллионов рублей выиграл «Кванториум» на проведение смены технопредпринимательства для подростков
Псковская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству произведённого сыра
Жителю Пскова грозит 3 года тюрьмы за сломанную челюсть
Во Пскове появился Архсовет
Великолучанка подарила «банковским служащим» 45 тысяч рублей
Мартин и Рыжий, Лизонька и Шоколадка: в фотоконкурсе «Котябрь» уже 23 участника
Прораб на несколько недель оставил псковскую пенсионерку без электричества и пообещал наказать за жалобы
Пассажир пострадал в ДТП в Пыталовском районе
Иностранец, которого ранее уже выгоняли из России, вновь попытался пересечь границу в Невельском районе
Порховский парикмахер стал серебряным призером Чемпионата мира в Париже
Штраф до 1,5 миллионов рублей и 8 лет тюрьмы грозит псковичу за дачу взятки сотруднику ДПС
Около 16 миллионов рублей потратят на ремонт корпуса Печорской районной больницы
Троим охотникам из Псковской области грозит тюрьма за отстрел косуль без лицензии
В Псковской области увеличили время продажи алкоголя
Депутат от КПРФ принял решение покинуть Псковскую городскую Думу
В Черехе появится станция очистки питьевой воды
Две заднепогрузочные машины приобрел «Экопром»
Поддельные сто долларов нашли в Пскове
«БМВ» подожгли в Пскове на улице Шестака
Разыскивается 17-летняя великолучанка, ушедшая из дома после ссоры
Псков вошел в топ-20 лучших городов России для осенних путешествий
Билайн удвоил безлимит в новых тарифах