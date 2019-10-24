2019-10-24T15:08:36+03:00
Общество

Псковская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству произведённого сыра

Регион оказался на 13 месте среди субъектов-лидеров
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com. Псковская область нарастила объёмы производства сыра.ФОТО: pixabay.com. Псковская область нарастила объёмы производства сыра.
Изменить размер текста:

Псковская область вошла в ТОП-15 регионов России по количеству произведённого сыра. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», специалисты подсчитали объём производства сыра и сырных продуктов в период с января по август 2019 и составили рейтинг. Об этом сообщает АЦ MilkNews совместно с Союзмолоко по данным ФСГС.

Регион оказался на 13 месте в списке лидеров. При этом Псковская область с долей производительности 10,5 тысяч тонн стала одним из субъектов страны, которые производят в общей сложности 82% от общего количества сыра и сырных продуктов в Российской Федерации.

КОНКРЕТНО

Лидером рейтинга стал Алтайский край. На предприятиях, расположенных там, с начала года произвели около 64 тысяч тонн сыра и продуктов из него. «Серебро» получила Московская область. Там производят 41,9 тысяч тонн продукции, а третье место заняла Брянская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Архитекторы предлагают сделать центр Пскова пешеходной улицей
Победители «Губернаторского дневника» отправляются в Москву на шоу Алексея Немова
Более 7 миллионов рублей выиграл «Кванториум» на проведение смены технопредпринимательства для подростков
Псковского школьника наградят в Москве за спасение тонущего ребенка
Жителю Пскова грозит 3 года тюрьмы за сломанную челюсть
Во Пскове появился Архсовет
Великолучанка подарила «банковским служащим» 45 тысяч рублей
Мартин и Рыжий, Лизонька и Шоколадка: в фотоконкурсе «Котябрь» уже 23 участника
Прораб на несколько недель оставил псковскую пенсионерку без электричества и пообещал наказать за жалобы
Пассажир пострадал в ДТП в Пыталовском районе
Иностранец, которого ранее уже выгоняли из России, вновь попытался пересечь границу в Невельском районе
Порховский парикмахер стал серебряным призером Чемпионата мира в Париже
Штраф до 1,5 миллионов рублей и 8 лет тюрьмы грозит псковичу за дачу взятки сотруднику ДПС
Около 16 миллионов рублей потратят на ремонт корпуса Печорской районной больницы
Троим охотникам из Псковской области грозит тюрьма за отстрел косуль без лицензии
В Псковской области увеличили время продажи алкоголя
Депутат от КПРФ принял решение покинуть Псковскую городскую Думу
В Черехе появится станция очистки питьевой воды
Две заднепогрузочные машины приобрел «Экопром»
Поддельные сто долларов нашли в Пскове
«БМВ» подожгли в Пскове на улице Шестака
Разыскивается 17-летняя великолучанка, ушедшая из дома после ссоры
Псков вошел в топ-20 лучших городов России для осенних путешествий
Билайн удвоил безлимит в новых тарифах