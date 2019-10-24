Псковская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству произведённого сыра

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-24T15:08:36+03:00

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Псковская область вошла в ТОП-15 регионов России по количеству произведённого сыра. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», специалисты подсчитали объём производства сыра и сырных продуктов в период с января по август 2019 и составили рейтинг. Об этом сообщает АЦ MilkNews совместно с Союзмолоко по данным ФСГС.

Регион оказался на 13 месте в списке лидеров. При этом Псковская область с долей производительности 10,5 тысяч тонн стала одним из субъектов страны, которые производят в общей сложности 82% от общего количества сыра и сырных продуктов в Российской Федерации.

КОНКРЕТНО

Лидером рейтинга стал Алтайский край. На предприятиях, расположенных там, с начала года произвели около 64 тысяч тонн сыра и продуктов из него. «Серебро» получила Московская область. Там производят 41,9 тысяч тонн продукции, а третье место заняла Брянская область.

ИСТОЧНИК KP.RU