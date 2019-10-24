Более 7 миллионов рублей выиграл «Кванториум» на проведение смены технопредпринимательства для подростков

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-24T15:48:46+03:00

Изменить размер текста: A A

25 октября стартует двухнедельная тематическая смена первого кампуса молодежных инноваций в Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» со встречи с организаторами современной инновационной площадки интеллектуального развития и досуга для детей и подростков.

Двухнедельный интенсив посвящен технопредпринимательству и цифровым технологиям. Ребята разберутся, как можно решить проблемы сегодняшнего дня при помощи современных технологий.

Псковские предприниматели и администрация разработали для интенсива 20 кейсов на базе реальных проблем, стоящих перед бизнесменами региона. Разработчики ждут от детей свежих идей, которые можно будет реализовать в ближайшее время.

- В мышлении наших ребят бывают неожиданные повороты, потому что они никак не ограничены в способах решения проблемы. Им кажется, что можно все. И наши предприниматели действительно ждут идей молодых ребят, - отметила Оксана Геннадьевна Петрова, заместитель директора детского технопарка «Кванториум Псков».

Организаторы кампуса надеются, что итогом смены станет реализация ста процентов проектов. Дети будут работать под руководством бизнес-тренеров и преподавателей, «Кванториум» будет поддерживать постоянную связь с заказчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU