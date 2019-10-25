На острове Залита собрали более 30 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-25T09:15:14+03:00

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Более 30 кубометров мусора собрали на острове Залита в Псковском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, вчера, 24 октября прошел субботник по уборке территории и свалки на северной части острова.

К уборке подключились 18 волонтеров, 2 сотрудника Центра развития творчества детей и молодежи района и трое местных жителей.

Организаторы субботника – администрация Псковского района и компания «Экопром». О необходимости уборки территории в начале октября заявил губернатор области в связи с обращениями местных жителей. По их словам, в последнее время значительно увеличился поток туристов, что отразилось и на объеме отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU