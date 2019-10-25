2019-10-25T09:15:14+03:00
Общество

На острове Залита собрали более 30 кубометров мусора

Вчера на острове прошел субботник
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: informpskov.ru. Активисты вышли на улицы, чтобы навести порядок.Фото: informpskov.ru. Активисты вышли на улицы, чтобы навести порядок.
Изменить размер текста:

Более 30 кубометров мусора собрали на острове Залита в Псковском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, вчера, 24 октября прошел субботник по уборке территории и свалки на северной части острова.

К уборке подключились 18 волонтеров, 2 сотрудника Центра развития творчества детей и молодежи района и трое местных жителей.

Организаторы субботника – администрация Псковского района и компания «Экопром». О необходимости уборки территории в начале октября заявил губернатор области в связи с обращениями местных жителей. По их словам, в последнее время значительно увеличился поток туристов, что отразилось и на объеме отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Козловский сменит Александра Котова на посту секретаря Псковского реготделения «Единой России»
Архитекторы предлагают сделать центр Пскова пешеходной улицей
Победители «Губернаторского дневника» отправляются в Москву на шоу Алексея Немова
Более 7 миллионов рублей выиграл «Кванториум» на проведение смены технопредпринимательства для подростков
Псковская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству произведённого сыра
Псковского школьника наградят в Москве за спасение тонущего ребенка
Жителю Пскова грозит 3 года тюрьмы за сломанную челюсть
Во Пскове появился Архсовет
Великолучанка подарила «банковским служащим» 45 тысяч рублей
Мартин и Рыжий, Лизонька и Шоколадка: в фотоконкурсе «Котябрь» уже 23 участника
Прораб на несколько недель оставил псковскую пенсионерку без электричества и пообещал наказать за жалобы
Пассажир пострадал в ДТП в Пыталовском районе
Иностранец, которого ранее уже выгоняли из России, вновь попытался пересечь границу в Невельском районе
Порховский парикмахер стал серебряным призером Чемпионата мира в Париже
Штраф до 1,5 миллионов рублей и 8 лет тюрьмы грозит псковичу за дачу взятки сотруднику ДПС
Около 16 миллионов рублей потратят на ремонт корпуса Печорской районной больницы
Троим охотникам из Псковской области грозит тюрьма за отстрел косуль без лицензии
В Псковской области увеличили время продажи алкоголя
Депутат от КПРФ принял решение покинуть Псковскую городскую Думу
В Черехе появится станция очистки питьевой воды
Две заднепогрузочные машины приобрел «Экопром»
Поддельные сто долларов нашли в Пскове
«БМВ» подожгли в Пскове на улице Шестака
Разыскивается 17-летняя великолучанка, ушедшая из дома после ссоры
Псков вошел в топ-20 лучших городов России для осенних путешествий
Билайн удвоил безлимит в новых тарифах