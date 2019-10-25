2019-10-25T10:09:41+03:00
Происшествия

На пожаре в Дедовичах погиб человек

Курение в бытовке вызвало возгорание
Алиса Солнцева
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Два пожара по сходным причинам зарегистрировано вчера в Дедовичах.Два пожара по сходным причинам зарегистрировано вчера в Дедовичах.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На пожаре в Дедовичах погиб 57-летний мужчина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, о возгорании на улице Бундзена в Дедовичах пожарным сообщили 24 октября в 7:46.

Горела бытовка. Когда пожарные приехали по вызову, подсобное помещение выгорело изнутри, на месте происшествия обнаружили мертвого мужчину. В ведомстве предполагают, что причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Неосторожность при курении стала причиной еще одного пожара в Дедовичах. В 11:26 пожарные выезжали на устранение возгорания на балконе многоэтажного жилого дома на улице Энергетиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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