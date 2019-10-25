2019-10-25T11:55:28+03:00
Здоровье

Удаленную медицинскую помощь предлагает Tele2 своим клиентам

Сервис «Телемед» позволяет получить мгновенную консультацию специалиста ведущего медучреждения страны
Алиса Солнцева
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Заболели, но нет сил идти к врачу? "Телемед" поможет!Заболели, но нет сил идти к врачу? "Телемед" поможет!Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Tele2 предлагает посетителям своих салонов по всей стране подключаться к сервису «Телемед» – крупнейшей сети удаленной медицинской помощи. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в компании, услуга позволяет клиентам консультироваться с врачом по телефону, советоваться с юристами в сфере здравоохранения и получать рекомендации диетолога.

Посетители салонов Tele2 могут подключить сервис «Телемед» – первую и самую крупную в России систему мгновенной консультационной поддержки. Для этого необходимо приобрести сертификат – карты доступны в салонах связи Tele2 по всей стране.

Пользователи сервиса не тратят время на поиски информации в интернете и получают удаленную консультацию авторитетных врачей в удобное время – круглосуточно и без выходных. Сервис включает консультации от врачей ведущих медицинских учреждений страны, в том числе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, Эндокринологического научного центра, Научного центра неврологии и других. Клиенты «Телемеда» могут получить второе экспертное мнение – специалисты лучших медицинских центров РФ проверят уже сделанный диагноз и дадут свое заключение. Сервис также включает очную консультацию педиатра и терапевта, а также проведение лабораторного исследования.

Клиенты «Телемеда» получают услугу «Звонок здоровья»: ежемесячно в согласованное время пациенту звонит врач и проверяет состояние здоровья и наличие жалоб. При отсутствии ответа на контрольный звонок врач свяжется с родными клиента. В рамках опции «Школа здоровья» врачи дадут пациенту рекомендации относительно образа жизни в связи с поставленным диагнозом – например, скорректируют меню и физическую активность.

Фото: Tele2. Поликлиника в вашем смартфоне.

Фото: Tele2. Поликлиника в вашем смартфоне.

Сервис «Телемед» фокусируется не только на медицинском консультировании, но и устной правовой помощи. Квалифицированные юристы объяснят пользователям, как защитить свои интересы, обжаловать действия медработников и получить ответ на вопрос об ОМС. Одна из услуг сервиса – «Честная фармакология» – помогает подобрать аналогичные по эффективности, но более дешевые препараты. «Телемед» также включает безлимитные и круглосуточные консультации врача-гериатра. Врач для пожилых людей обсудит с пациентом его диету, программу ОФП и план осмотров. Одна из популярных услуг – совет «теледиетолога», который составит план питания, даст рекомендации и убережет от срывов диеты.

КОНКРЕТНО

К сервису «Телемед» можно подключиться в розничной сети Tele2. Годовые сертификаты с разным набором услуг стоят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Обладателю карты нужно только позвонить по телефону и активировать сертификат. Пользователь также получает доступ к личному кабинету. Он представляет собой архив, где можно прослушивать записи консультаций и просматривать письменные заключения. Более подробная информация доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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