Пьяный водитель и пассажир пострадали в ДТП в Дновском районе

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-25T11:26:01+03:00

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Автомобиль «Тойота» съехал в кювет и перевернулся на 20-м километре трассы Порхов - Дно в Дновском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла ночью 25 октября, около 3 часов.

За рулем машины Toyota Avensis находилась 38-летняя женщина, ее пассажир – 43-летный мужчина. Женщина не справилась с управлением. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что она была пьяна.

У обоих участников ДТП травмы: женщина госпитализирована с переломом бедренной кости и сотрясением, мужчина – с множественными ушибами грудной клетки.

ГИБДД проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU