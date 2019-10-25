2019-10-25T11:26:01+03:00
Происшествия

Пьяный водитель и пассажир пострадали в ДТП в Дновском районе

«Тойота» перевернулась на трассе Порхов - Дно сегодня ночью
Алиса Солнцева
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Женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.Женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Автомобиль «Тойота» съехал в кювет и перевернулся на 20-м километре трассы Порхов - Дно в Дновском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла ночью 25 октября, около 3 часов.

За рулем машины Toyota Avensis находилась 38-летняя женщина, ее пассажир – 43-летный мужчина. Женщина не справилась с управлением. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что она была пьяна.

У обоих участников ДТП травмы: женщина госпитализирована с переломом бедренной кости и сотрясением, мужчина – с множественными ушибами грудной клетки.

ГИБДД проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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