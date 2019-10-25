2019-10-25T12:04:35+03:00
Звезды

Вера Брежнева выступит в Пскове 30 октября

Меньше недели остается до сольного концерта любимицы публики
Алиса Солнцева
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Любовь спасет мир!Любовь спасет мир!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Вера Брежнева выступит в Пскове с новой программой в рамках тура «10». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт известной российской певицы пройдет в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 30 октября.

Вера Брежнева покорила главные музыкальные премии страны и сердца россиян. Сольный концерт Веры Брежневой – настоящий праздник красоты, красок и любви. Песни этой исполнительницы пробирают до глубины души и вызывают эмоции в каждом зрителе.

Композиции о любви и счастье, о разлуке и грусти – это композиции, прежде всего, о нас с вами.

Фото: philpskov.ru.

Фото: philpskov.ru.

КОНКРЕТНО

Услышать любимую певицу можно будет 30 октября в 19 часов в БКЗ Псковской областной филармонии по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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