Прохожие нашли тела парня и девушки под железнодорожным мостом в Великих Луках

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-25T12:44:13+03:00

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Под железнодорожным мостом на берегу реки Ловать в Великих Луках прохожие нашли тела молодого человека и девушки.

Как сообщил «Комсомольской правде – Псков» руководитель Следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области Станислав Кожевников, умерших парня и девушку обнаружили 24 октября около 19:00, до этого момента тела находились на берегу не более суток.

На сегодня установлена личность девушки. Это совершеннолетняя жительница Великих Лук.

Личность молодого человека устанавливается, на вид ему не более 20 лет. Видимых признаков насильственной смерти не наблюдается, вскрытие еще не производилось.

ИСТОЧНИК KP.RU