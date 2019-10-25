За удар ножом в живот псковичка получила три года условно

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-25T14:23:49+03:00

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Жительницу Псковского района приговорили к трем годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры района, суд учел смягчающие обстоятельства.

Следствие установило, что в середине июля 2019 года 48-летняя жительница Псковского района поссорилась со своей знакомой. Конфликт произошел ночью в жилом доме в деревне Тямша, женщина была пьяна. Во время скандала преступница взяла ящика кухонного гарнитура нож и ударила в живот потерпевшую.

Псковичку судили по пункту «з» части 2 статьи 111 уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия).

Так как женщина признала вину, сделала явку с повинной и возместила моральный вред, суд учел смягчающие обстоятельства и назначил подсудимой 3 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU