12,5 миллионов рублей получат пять фермерских хозяйств Псковской области
Пять крестьянско-фермерских хозяйств Псковской области получат грантовую поддержку в 12,5 миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, экспертное жюри выбрало победителей первого конкурса грантовой поддержки фермерства «Агростартап». Всего в конкурсе участвовало 25 заявок из 13 районов.
Каждый победитель получит по 2,5 миллиона рублей на развитие своего крестьянско-фермеского хозяйства.
Победителями «Агростартапа» стали пять фермеров из Новоржевского, Островского, Дедовичского, Новосокольнического районов и Великих Лук. Регион поддержит овцеводство и пчеловодство, растениеводство и молочное животноводство.
Как отмечают в администрации, «Агростартап» - новый механизм поддержки малого бизнеса и начинающих фермеров, который реализуется в рамках региональной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящей в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Грантовая поддержка предоставляется на условиях софинансирования, то есть не менее 10 процентов необходимо внести в бизнес самому фермеру.
ИСТОЧНИК KP.RU