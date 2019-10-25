2019-10-25T15:58:40+03:00
Экономика

12,5 миллионов рублей получат пять фермерских хозяйств Псковской области

Комиссия выбрала победителей грантового конкурса «Агростартап»
Алиса Солнцева
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Курс на развитие сельского хозяйства.Курс на развитие сельского хозяйства.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Пять крестьянско-фермерских хозяйств Псковской области получат грантовую поддержку в 12,5 миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, экспертное жюри выбрало победителей первого конкурса грантовой поддержки фермерства «Агростартап». Всего в конкурсе участвовало 25 заявок из 13 районов.

Каждый победитель получит по 2,5 миллиона рублей на развитие своего крестьянско-фермеского хозяйства.

Победителями «Агростартапа» стали пять фермеров из Новоржевского, Островского, Дедовичского, Новосокольнического районов и Великих Лук. Регион поддержит овцеводство и пчеловодство, растениеводство и молочное животноводство.

Как отмечают в администрации, «Агростартап» - новый механизм поддержки малого бизнеса и начинающих фермеров, который реализуется в рамках региональной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящей в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Грантовая поддержка предоставляется на условиях софинансирования, то есть не менее 10 процентов необходимо внести в бизнес самому фермеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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