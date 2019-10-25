Подпольное казино раскрыли в Пскове

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-25T17:47:08+03:00

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Преступникам грозит штраф до 1 миллиона или 4 года тюрьмы.

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В Пскове полицейские пресекли деятельность нелегального игорного заведения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ночью 25 октября полиция и следователи при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели силовую операцию.

Более двух десятков игровых терминалов, красочные плакаты, разжигающие в игроках азарт, и объявления о крупных акциях обнаружили правоохранители в частном доме. Следователи изъяли деньги, игровые аппараты, документы и некоторые вещи, свидетельствующие о незаконной игорной деятельности.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Следственное управление СК России по Псковской области возбудило уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция этой статьи предполагает штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU