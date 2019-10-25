2019-10-25T17:47:08+03:00
Происшествия

Подпольное казино раскрыли в Пскове

Силовая операция при поддержке бойцов ОМОН прошла этой ночью
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Преступникам грозит штраф до 1 миллиона или 4 года тюрьмы.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Преступникам грозит штраф до 1 миллиона или 4 года тюрьмы.
Изменить размер текста:

В Пскове полицейские пресекли деятельность нелегального игорного заведения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ночью 25 октября полиция и следователи при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели силовую операцию.

Более двух десятков игровых терминалов, красочные плакаты, разжигающие в игроках азарт, и объявления о крупных акциях обнаружили правоохранители в частном доме. Следователи изъяли деньги, игровые аппараты, документы и некоторые вещи, свидетельствующие о незаконной игорной деятельности.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Следственное управление СК России по Псковской области возбудило уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция этой статьи предполагает штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альфа-банк подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Псковской области
12,5 миллионов рублей получат пять фермерских хозяйств Псковской области
За удар ножом в живот псковичка получила три года условно
Слабовидящие и незрячие псковичи напишут 27 октября географический диктант
Прохожие нашли тела парня и девушки под железнодорожным мостом в Великих Луках
Вера Брежнева выступит в Пскове 30 октября
Пьяный водитель и пассажир пострадали в ДТП в Дновском районе
Удаленную медицинскую помощь предлагает Tele2 своим клиентам
На пожаре в Дедовичах погиб человек
Александр Козловский сменит Александра Котова на посту секретаря Псковского реготделения «Единой России»
На острове Залита собрали более 30 кубометров мусора
Архитекторы предлагают сделать центр Пскова пешеходной улицей
Победители «Губернаторского дневника» отправляются в Москву на шоу Алексея Немова
Более 7 миллионов рублей выиграл «Кванториум» на проведение смены технопредпринимательства для подростков
Псковская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству произведённого сыра
Псковского школьника наградят в Москве за спасение тонущего ребенка