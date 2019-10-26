Появилась видеозапись из подпольного казино, которое раскрыла псковская полиция
Появилась видеозапись из подпольного казино, которое сотрудники правоохранительных органов раскрыли ночью 25 октября. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в захвате незаконного игорного заведения приняли участие бойцы ОМОН.
Нарушителей выявили в одном из домов частного сектора. От любопытных глаз подпольное казино скрывал глухой забор, а само здание снаружи ничем не выделялось среди остальных. Внутри же полицейские обнаружили несколько игровых автоматов, деньги и документы, доказывающие незаконную деятельность заведения.
Псковске полицейские накрыли подпольное казино.Работа игорного заведения прекратилась в ночь на 25 октября. ВИДЕО: пресс-служба УМВД России по Псковской области.! другой источник
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2 и 9 ноября нарушители планировали разыграть среди завсегдатаев своего казино по 500 тысяч рублей. Самодельные рекламные «плакаты» сотрудники правоохранительных органов обнаружили сразу на нескольких стенах подпольного казино.
ИСТОЧНИК KP.RU