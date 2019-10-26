Строительство детсада на 140 мест в Великих Луках подходит к концу

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-26T12:06:25+03:00

В 2020 году в Великих Луках закончат строительство ещё двух новых детсадов. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Строительство детского сада на 140 малышей в городе Великие Луки подходит к концу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом по итогам поездки в муниципалитет заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова он осмотрел объекты, строящиеся под флагом национального проекта «Демография» в Великих Луках. Один из детских садов практически завершён. Дошкольное учреждение на улице Первомайской сдадут до конца года. Рабочие не отстают от плана, одновременно выполняют и внутреннюю, и внешнюю отделку помещений.

Помимо этого в 2020 году в городе появятся ещё два детских сада по 140 мест в каждом. Один на улице Заслонова, другой – на улице Дружбы. При этом на территории первого детсада рабочие уже вырыли котлован и залили фундамент, а на второй площадке подготовка к строительству только началась.

ИСТОЧНИК KP.RU