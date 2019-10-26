2019-10-26T17:10:11+03:00
Общество

В Псковской области накажут восьмерых вьетнамцев, которые попытались пробраться в Европу

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу
Анна БЫСТРОВА
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Нелегалы обошли пункт пропуска и пересекли границу в лесу.Нелегалы обошли пункт пропуска и пересекли границу в лесу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Псковской области на скамье подсудимых окажутся восемь граждан Республики Вьетнам, которые попытались пробраться в Европу через границу с Россией. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, сотрудники правоохранительных органов уже завершили расследование уголовного дела.

Следователи установили, что иностранцы в возрасте от 17 до 52 лет легально въехали в Российскую Федерацию в августе 2019 года. Однако задерживаться здесь они не планировали. Под покровом ночи 29 августа группа вьетнамцев обошла пункт пропуска в Пыталовском районе и через лес попала на территорию Латвии. Там, по мнению нелегалов, они должны были обрести лучшие условия жизни.

Однако латвийские полицейские остановили иностранцев и после выяснения ситуации выпроводили их в Россию. Здесь в отношении нелегалов возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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