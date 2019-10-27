У жителя Локнянского района полицейские обнаружили более полукилограмма конопли

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-27T09:37:29+03:00

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У жителя Локнянского района Псковской области полицейские обнаружили более полукилограмма конопли. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, наркотическое вещество в крупном размере сотрудники правоохранительных органов нашли во время оперативно-розыскных мероприятий.

В ведомстве также сообщили, что коноплю 35-летний мужчина хранил в своём доме в деревне Самолуково. В общей сложности у безработного псковича изъяли около 554 граммов растения.

В настоящее время мужчина признал свою вину. По факту хранения наркотических средств правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

КОНКРЕТНО

Полицейские и волонтёры антинаркотического движения совмстными усилиями борются с пропагандой употребления запрещённых веществ. В этом месяце неравнодушные горожане закрасили 85 граффити с рекламой наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU