Новая ярмарочно-рыночная площадка появилась в Печорах
Новая ярмарочно-рыночная площадка появилась в городе Печоры Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, торжественное открытие объекта состоялось 26 октября.
После завершения церемонии заработала сельхозярмарка. На её территории свою продукцию представили около 40 частных предпринимателей и местных фермеров.
КОНКРЕТНО
Площадку обустроили на отремонтированной городской площади по программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 - 2020 годов. Кроме того, на деньги, поступившие из бюджета районная администрация приобрела 30 комплектов торгового оборудования.
О том, какие ещё объекты предполагается реконструиовать в рамках этой же программы читайте ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU