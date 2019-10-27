Новая ярмарочно-рыночная площадка появилась в Печорах

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-27T17:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая ярмарочно-рыночная площадка появилась в городе Печоры Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, торжественное открытие объекта состоялось 26 октября.

После завершения церемонии заработала сельхозярмарка. На её территории свою продукцию представили около 40 частных предпринимателей и местных фермеров.

КОНКРЕТНО

Площадку обустроили на отремонтированной городской площади по программе приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 - 2020 годов. Кроме того, на деньги, поступившие из бюджета районная администрация приобрела 30 комплектов торгового оборудования.

О том, какие ещё объекты предполагается реконструиовать в рамках этой же программы читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU