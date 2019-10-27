2019-10-27T17:35:17+03:00
Происшествия

Во Пскове росгвардейцы поймали 18-летнего вора

Молодой человек попытался выкрасть бытовую химию
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: vk.com/rosgvard_pskov. Росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал с места происшествия.ФОТО: vk.com/rosgvard_pskov. Росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал с места происшествия.
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В областном центре росгвардейцы поймали 18-летнего вора, который попытался вынести из магазина бытовую химию. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны отреагировал на вызов, поступивший 26 октября с тревожной кнопки одного из супермаркетов на Рижском проспекте.

Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия. Оказалось, что около 23.40 молодой человек попытался выкрасть из торгового зала товар, однако, сотрудники магазина остановили его и вызвали наряд.

Росгвардейцы установили личность задержанного и выяснили, что ранее молодой человек уже попадался полицейским за мелкое хищение. За повторное правонарушение псковича привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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