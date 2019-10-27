Быть осторожными во время разгула стихии призвал жителей области глава региона Михаил Ведерников

СЕГОДНЯ 21:37 2019-10-27T21:38:57+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом он написал на своей странице в «Инстаграме».

-Псковскую область накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины, местами фиксируются перебои с электроснабжением. Эпицентр разгула стихии пришелся на город Псков, Псковский, Струго-Красненский и Печорский районы. Все возможные меры по защите граждан и минимизации удара стихии принимаются, но основные работы по устранению последствий будут осуществляться после спада ветра Пока ветер не утихает, пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! - написал Михаил Ведерников.

Он также рекомендовал без надобности выходить на улицу, закрыть окна, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций и напомнил, что в случае ЧС надо звонить в службу спасения по телефону «01» или по мобильному «112» или «101».

-Помните, ваша безопасность - в ваших руках!- отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU