2019-10-28T09:57:58+03:00
Спорт

Международный юношеский турнир по тяжелой атлетике пройдет в Пскове 1 и 2 ноября

Псковичей приглашают поддержать юных атлетов
Алиса Солнцева
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На соревнования приедут спортсмены из Эстонии, Белоруссии и нескольких регионов России.На соревнования приедут спортсмены из Эстонии, Белоруссии и нескольких регионов России.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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VI международный юношеский турнир по тяжелой атлетике «Power Cup» пройдет в Пскове 1 и 2 ноября. В Псковской региональной федерации тяжелой атлетики «Комсомольской правде – Псков» рассказали, что юные атлеты ждут поддержки от псковичей.

Соревнования проводятся и для юношей, и для девушек. Самым старшим участникам будет по 17 лет, самым маленьким – по 11. Как сообщают организаторы турнира, в начале ноября в Псков приедут спортсмены из Эстонии, Белоруссии и Новгородской области.

1 ноября будут соревноваться атлеты 2007-2008 и 2004-2006 годов рождения, 2 ноября – 2002-2003 годов рождения.

КОНКРЕТНО

1 и 2 ноября в 11 часов псковичей приглашают на турнир «Power Cup», который состоится в спортивном комплексе псковской школы №16 по адресу г. Псков, Ленинградское шоссе, д. 49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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