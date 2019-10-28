В псковской тюрьме проведут проверку после самоубийства заключенного в болезненном состоянии

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-28T11:56:17+03:00

Сотрудники колонии должны были направить мужчину в госпиталь, а вместо этого отправили в изолятор

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В одном из исправительных учреждений Псковской области сотрудники правоохранительных органов проведут проверку после самоубийства заключенного в болезненном состоянии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, 1 октября 2019 года ведомству стало известно о гибели одного из осуждённых.

Удалось выяснить, что мужчину, нуждающегося в срочной госпитализации, не стали направлять к медикам, а вместо этого отправили в штрафной изолятор. Кроме того, по версии сотрудников прокуратуры, в исправительной колонии с помощью камер видеонаблюдения видели тревожное поведение мужчины в ночное время, но проигнорировали его. Халатность привела к тому, что мужчине ничто не помешало свести счёты с жизнью. Погибшего обнаружили лишь утром.

Специализированная прокуратура вынесла в адрес руководства колонии требования исправить нарушения уголовно-исполнительного законодательства. Это, по мнению правоохранителей, поможет впредь не допустить подобных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU