2019-10-28T12:09:04+03:00
Звезды

«Ночь искусств» в Изборске пройдет 3 ноября [ПРОГРАММА]

Сотрудники музея-заповедника готовят для гостей игры, мастер-классы, фильмы, выставки и экскурсии
Алиса Солнцева
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Фото: tourism.pskov.ru. Ежегодная культурная акция "Ночь искусств" пройдет 3 ноября.Фото: tourism.pskov.ru. Ежегодная культурная акция "Ночь искусств" пройдет 3 ноября.
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Изборский заповедник 3 ноября готовит яркую вечернюю программу для местных жителей и гостей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» сотрудники «Псково-Изборского объединенного музея-заповедника», в этот день состоятся игры, мастер-классы, кинопоказы и экскурсии.

«НОЧЬ ИСКУССТВ». ПРОГРАММА

18:00 – интерактивная игра «Ганзейское путешествие» (Дом купца Анисимова, ул. Печорская, 41 а)

17:00 – 21:00 – творческие мастер-классы «Создаем искусство сами» (Дом купца Шведова, ул. Печорская, 32)

19:00 – сборная экскурсия по Изборской крепости «Каменный страж земли русской» (Сбор в Никольском захабе Изборской крепости)

17:00 – 21:00 –документальный фильм «Изборский дух» о создании изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР П.П. Оссовского (Флигель купца Анисимова, ул. Печорская, 41 б)

18:00 – 24:00 – мультипликационный фильм «Крепость: щитом и мечом», 2015; художественный фильм «Александр Невский», 1938 (Изборская крепость)

КОНКРЕТНО

3 ноября экспозиции будут работать с 17 часов до 21 часа, Изборская крепость - с 17 до 24 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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