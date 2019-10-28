С применением огнестрельного оружия задержали правонарушителя в Печорах

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-28T14:02:48+03:00

За применение насилия по отношению к представителю власти молодой человек предстанет перед судом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Местный житель пытался избежать наказания и накинулся на полицейского

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Местный житель Печор избил полицейского, чтобы сбежать от стража порядка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, 26 октября около 23 часов полицейские застигли 21-летнего местного жителя в момент совершения правонарушения на улице Юрьевской.

Молодой человек оказал сопротивление при задержании. Чтобы освободиться, нарушитель трижды ударил правоохранителя в голову и туловище. Задержать преступника удалось при помощи огнестрельного оружия.

Псковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 уголовного кодекса («Применение насилия к представителю власти») и ведет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU