С применением огнестрельного оружия задержали правонарушителя в Печорах
Местный житель Печор избил полицейского, чтобы сбежать от стража порядка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, 26 октября около 23 часов полицейские застигли 21-летнего местного жителя в момент совершения правонарушения на улице Юрьевской.
Молодой человек оказал сопротивление при задержании. Чтобы освободиться, нарушитель трижды ударил правоохранителя в голову и туловище. Задержать преступника удалось при помощи огнестрельного оружия.
Псковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 уголовного кодекса («Применение насилия к представителю власти») и ведет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU