2019-10-28T16:58:19+03:00
Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 30 октября

Безработные псковичи встретятся с работодателями и специалистами Центра занятости
Алиса Солнцева
Поделиться:
Ярмарка вакансий - отличная возможность найти работу мечты.Ярмарка вакансий - отличная возможность найти работу мечты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

30 октября в Пскове пройдет ярмарка вакансий. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, безработные псковичи встретятся с работодателями, получат консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, предпринимательства и профессиональной ориентации.

На ярмарке вакансий будут присутствовать представители компаний «СП и КО», «Оско-инвест», «Смартер Про», «СКТ Групп», «Гелиос», «Почты России», а также псковского райпо, управления Росгвардии, службы исполнения наказаний.

На работу приглашают слесарей, сварщиков, фрезеровщиков, почтальонов, электриков, полицейских, водителей, продавцов, инспекторов и других специалистов.

КОНКРЕТНО

30 октября с 10:00 до 13:00 ярмарка вакансий пройдет в отделении областного Центра занятости населения по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 71 а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Великолучанин украл у пожилой соседки одежду, домашний кинотеатр и фотоаппарат
Бюджет Пскова на 2019 год увеличится на 20 миллионов
Все вопросы мы решаем с «Экопромом» совместно — глава Палкинского района
С применением огнестрельного оружия задержали правонарушителя в Печорах
«Ночь искусств» в Изборске пройдет 3 ноября [ПРОГРАММА]
В псковской тюрьме проведут проверку после самоубийства заключенного в болезненном состоянии
Сгущёнку, форель и тушёнку из Белоруссии не пропустили в Псковскую область
Международный юношеский турнир по тяжелой атлетике пройдет в Пскове 1 и 2 ноября
Быть осторожными во время разгула стихии призвал жителей области глава региона Михаил Ведерников
Дверьми псковского автобуса зажало коляску с ребёнком
Во Пскове росгвардейцы поймали 18-летнего вора
Новая ярмарочно-рыночная площадка появилась в Печорах
У жителя Локнянского района полицейские обнаружили более полукилограмма конопли
В «Ночь искусств» псковичей ждут бесплатные экскурсии по Мирожскому монастырю
В Псковской области накажут восьмерых вьетнамцев, которые попытались пробраться в Европу
Псковичи-победители акции «Губернаторский дневник» прогулялись по Красной площади и посетили шоу Алексея Немова