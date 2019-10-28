Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 30 октября

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-28T16:58:19+03:00

Безработные псковичи встретятся с работодателями и специалистами Центра занятости

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30 октября в Пскове пройдет ярмарка вакансий. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, безработные псковичи встретятся с работодателями, получат консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, предпринимательства и профессиональной ориентации.

На ярмарке вакансий будут присутствовать представители компаний «СП и КО», «Оско-инвест», «Смартер Про», «СКТ Групп», «Гелиос», «Почты России», а также псковского райпо, управления Росгвардии, службы исполнения наказаний.

На работу приглашают слесарей, сварщиков, фрезеровщиков, почтальонов, электриков, полицейских, водителей, продавцов, инспекторов и других специалистов.

КОНКРЕТНО

30 октября с 10:00 до 13:00 ярмарка вакансий пройдет в отделении областного Центра занятости населения по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 71 а.

ИСТОЧНИК KP.RU