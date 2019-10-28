2019-10-28T17:27:47+03:00
Общество

Бюджет Пскова на 2019 год увеличится на 20 миллионов

Освободившиеся средства направят на реконструкцию объектов
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Дефицит бюджета Пскова снизился на 15 миллионов.Дефицит бюджета Пскова снизился на 15 миллионов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Бюджет Пскова на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов увеличится на 20 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской думы заявила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт.

По её словам, с начала года безвозмездные поступления в бюджет увеличились более чем на 20 миллионов рублей, а дефицит бюджета напротив упал на 15 миллионов. Это позволит направить 7 образовательным учреждениям в общей сложности около 4 миллионов, свыше 2 миллионов перечислят детским садам. Ещё 300 тысяч потратят на укладку плитки близ дома Левина на набережной Псковы и почти столько же на реконструкцию «Машиностроителя».

КСТАТИ

Последняя статья расходов вызвала вопросы у участников заседания. Депутат городской думы Фёдор Постнов спросил, на что потратят допфинансирование «Машиностроителя».

В ответ на это замглавы администрации города Валентина Зубова рассказала, что проект реконструкции стадиона подрядчики перерабатывают «на ходу» за свой счёт. Так что средства пойдут на государственную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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