2019-10-28T17:52:02+03:00
Происшествия

Великолучанин украл у пожилой соседки одежду, домашний кинотеатр и фотоаппарат

Мужчину ждёт уголовное наказание
Анна БЫСТРОВА
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Злоумышленник вскрыл входную дверь соседки и вынес из её квартиры всё, что приглянулось.Злоумышленник вскрыл входную дверь соседки и вынес из её квартиры всё, что приглянулось.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель город Великие Луки Псковской области украл у пожилой соседки одежду, домашний кинотеатр и другие ценные вещи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестный вскрыл входную дверь одной из квартир по улице Зверева и неоднократно наведывался в чужой дом, чтобы забрать всё, что приглянулось.

По версии правоохранителей, с 25 августа по 13 сентября злоумышленник вынес фотоаппарат, одежду женщины и посуду на общую сумму более 25 тысяч рублей. Когда пенсионерка обнаружила пропажу, то поспешила заявить в полицию.

Сотрудники ведомства установили подозреваемого. Оказалрось, что в квартире потерпевшей орудовал 33-летний сосед, который ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы.

Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Следователи не исключают причастность великолучанина и к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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