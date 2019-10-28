Великолучанин украл у пожилой соседки одежду, домашний кинотеатр и фотоаппарат
Житель город Великие Луки Псковской области украл у пожилой соседки одежду, домашний кинотеатр и другие ценные вещи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестный вскрыл входную дверь одной из квартир по улице Зверева и неоднократно наведывался в чужой дом, чтобы забрать всё, что приглянулось.
По версии правоохранителей, с 25 августа по 13 сентября злоумышленник вынес фотоаппарат, одежду женщины и посуду на общую сумму более 25 тысяч рублей. Когда пенсионерка обнаружила пропажу, то поспешила заявить в полицию.
Сотрудники ведомства установили подозреваемого. Оказалрось, что в квартире потерпевшей орудовал 33-летний сосед, который ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы.
Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Следователи не исключают причастность великолучанина и к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU