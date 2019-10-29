4 ноября в Пскове состоится стрит-арт фестиваль

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-29T10:08:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Все желающие смогут попробовать себя в стрит-арте на фестивале, приуроченном ко Дню народного единства. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы проекта «Стрит-арт фестиваль “Палитра”», 4 ноября в Городском культурном центре Пскова пройдет серия мастер-классов, где молодые художники и жители города создадут произведения уличного искусства.

Стрит-арт фестиваль – итог большого проекта. На протяжении нескольких месяцев псковские студенты организовывали творческие площадки для детей, учили рисовать баллончиком воспитанников социальных учреждений и пытались открыть для псковской молодежи современное направление в искусстве – стрит-арт.

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Псковской области и Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

О том, как прошла арт-площадка в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU