2019-10-29T10:23:04+03:00
Происшествия

Уголовное наказание ждёт псковича, запустившего ведром в свою сожительницу

Мужчина не смог унять свою ревность
Анна БЫСТРОВА
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Ведро в руках ревнивого мужчины стало оружием.Ведро в руках ревнивого мужчины стало оружием.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Псковичу, который запустил ведром в свою сожительницу, грозит уголовное наказание. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, зампрокурора утвердил обвинение по делу 35-летнего местного жителя.

По версии следствия, в начале сентября 2019 года мужчина и его сожительница находились в своём деревенском доме в Верхолино. К вечеру парочка поссорилась, так как деревенский житель приревновал подругу. В разгар словесной перепалки пскович схватил сожительницу за плечи. Женщина решила, что не желает продолжать конфликт и вышла на улицу.

Ревнивец поспешил за ней. Ссора продолжилась, мужчина снял с забора ведро, запустил им в сожительницу и попал ей в лицо. В результате потерпевшая получила раны и кровоподтёки на лице, а также ссадины обеих рук. Эти травмы медики квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

За содеянное псковичу грозит до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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