Житель Тямши избил соседа, который пригласил его на День рождения

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-29T10:50:43+03:00

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Житель деревни Тямша Псковского района избил соседа, который пригласил его на празднование Дня рождения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковского района, именинник позвал на праздник 30-летнего ранее неоднократно судимого соседа по деревне.

День рождения решено было отметить алкогольным застольем. В его разгар мужчины поссорились. Чтобы доказать свою правоту в словесной перепалке гость нанёс имениннику три удара кулаком по голове. Врачи, подоспевшие на помощь пострадавшему, диагностировали у мужчины перелом носа, кровоподтёки и ссадины. Все это медики расценили как вред здоровью средней тяжести.

В отношении агрессивного гостя правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Деревенскому жителю грозит до трёх лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU