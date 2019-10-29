2019-10-29T10:53:23+03:00
Общество

Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина о создании личного бренда в рамках проекта «Спичка»

Псков – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает беспрецедентный по масштабу проект – бесплатные лектории по всей стране
Василиса Алексеева
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Бегун Александр Кузьмин прочитает лекцию в Пскове.Бегун Александр Кузьмин прочитает лекцию в Пскове.
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", компания организует сотни лекций от лидеров мнений и ведущих блогеров регионов. В Пскове в рамках проекта Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина – известного бегуна, популяризирующего здоровый образ жизни.

Летом проект «Спичка» успешно прошел этап тестирования, и теперь Tele2 масштабирует его на всю Россию. В крупных городах страны оператор будет организовывать по две лекции ежемесячно – всего в 2019-2020 годах состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей. Лектории Tele2 откроются в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове. Лекторы расскажут слушателям о том, как создать личный бренд, начать зарабатывать со студенческих лет и вывести видеоблог в топ на Youtube.

В Пскове проект «Спичка» начнется с лекции основателя и главного тренера школы бега «Pro Sport» Александра Кузьмина о том, как создать сильный личный бренд и продвигать его в социальных сетях. Лекция пройдет 30 октября в 18:30 в галерее «ЦЕХ» (ул. Пушкина, д. 13). Послушать лекцию и задать вопросы спикеру может каждый, но необходимо предварительно зарегистрироваться на событие.

Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. По всей стране со слушателями встретятся fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи, эксперты рекрутинга.

- Мы ориентируем проект «Спичка» на молодых прогрессивных людей, для которых важны самореализация и общественная польза. Представители поколения Z родились в эпоху развития интернет-технологий, поэтому их образ жизни, учеба и работа тесно связаны с цифровой средой. Tele2 как мобильный оператор не просто является посредником, но берет на себя более широкую роль. Проект имеет важное социальное значение и открыт всем желающим. Мы объединяем в офлайне молодую аудиторию и тех, к кому она прислушивается. Это не селебрити, но успешные представители местных сообществ. Они готовы поделиться секретами мастерства и тем, что наполняет их жизнь смыслом. В списке выступлений – только актуальные, полезные темы и советы, которые можно использовать для личного успеха и улучшения мира вокруг себя, - отметила директор по управлению клиентским опытом Tele2 Нина Гюббенет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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