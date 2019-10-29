Почти 50 миллионов рублей получили псковичи по президентскому гранту

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-29T11:38:46+03:00

Около 47 млн рублей получат псковичи на реализацию своих проектов. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псковская область наращивает потенциал в сфере работы с президентскими грантами. Об этом на пресс-конференции с представителями проектов, получивших грантовую поддержку региона заявил заместитель губернатора региона Николай Цветков, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В 2019 году псковичи подали 136 заявок на соискание федеральной грантовой поддержки. Немалый процент проектов был признан экспертным жюри на конкурсе президентских грантов – 25 проектов.

Около 47 миллионов рублей выделили из федерального бюджета на поддержку социальных инициатив псковичей, которые будут реализованы в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU