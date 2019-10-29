Почти 50 миллионов рублей получили псковичи по президентскому гранту
Псковская область наращивает потенциал в сфере работы с президентскими грантами. Об этом на пресс-конференции с представителями проектов, получивших грантовую поддержку региона заявил заместитель губернатора региона Николай Цветков, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
В 2019 году псковичи подали 136 заявок на соискание федеральной грантовой поддержки. Немалый процент проектов был признан экспертным жюри на конкурсе президентских грантов – 25 проектов.
Около 47 миллионов рублей выделили из федерального бюджета на поддержку социальных инициатив псковичей, которые будут реализованы в нашем регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU