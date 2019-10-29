Итоги недели в Псковской области: алкоголь, сыр и партийные перестановки

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-29T11:36:07+03:00

В Псковской области увеличили время продажи алкоголя и нарастили объёмы производства сыра. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Прошедшая неделя в Псковской области стала знаковой не только для политиков, но и для простых горожан. 23 октября губернатор региона Михаил Ведерников подписал документ, согласно которому горячительные напитки в Псковской области будут продавать с 10.00 и до 22.00. По мнению представителей власти, эта мера позволит снизить интерес жителей к расплодившимся «наливайкам», которые мешают спокойствию псковичей (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ).

Не обошлось и без ротации кадров на политической арене. 24 октября председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов уступил пост секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому.

При этом Александр Котов пообещал, что будет помогать партии по мере сил, а свой уход объяснил тем, что «Единая Россия» 2 года назад взяла курс на кадровое обновление.

ФОТО: pixabay.com. Псковская область заняла 13 место по количеству произведённого сыра.

Изменения произошли и в лагере коммунистов. Депутат городской думы от КПРФ Александр Тимофеев заявил о намерении сложить мандат в связи с высокой занятостью да другом посту (ПОДРОБНЕЕ).

Запомнилась минувшая неделя и достижением новой высоты в сфере экономики. Псковская область оказалась в числе лидеров российского рынка по объёмам производства сыра и сырных продуктов, выпущенных с начала года. Регион занял 13 место с результатом 10,5 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU